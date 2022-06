Baseball: Parma ancora Campione d’Europa! Battuta Amsterdam in finale di European Champions Cup 2022 (Di sabato 11 giugno 2022) Il Parmaclima torna sul tetto d’Europa per la seconda volta consecutiva. Gli uomini di Gianguido Poma vincono una finale a lungo incertissima contro gli Amsterdam Pirates: 7-6 il risultato finale, che certifica il mantenimento dello status quo all’interno del Baseball continentale. Eppure a partire meglio sono gli olandesi, con un fuoricampo da due punti di Richardson nella parte bassa del primo inning. Reagisce subito, nel secondo, Parma, dato che Talevi, con un doppio da due punti, spedisce a casa sia Flisi che Koutsoyanopulos, in precedenza colpito dal partente Angela. Nel terzo Mineo batte in doppio gioco, Joseph va a segno ed è 3-2. Subito dopo fuoricampo di Richardson, singolo da due RBI di Loopstok e 3-5 Amsterdam. Baseball, Serie A ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Ilclima torna sul tetto d’Europa per la seconda volta consecutiva. Gli uomini di Gianguido Poma vincono unaa lungo incertissima contro gliPirates: 7-6 il risultato, che certifica il mantenimento dello status quo all’interno delcontinentale. Eppure a partire meglio sono gli olandesi, con un fuoricampo da due punti di Richardson nella parte bassa del primo inning. Reagisce subito, nel secondo,, dato che Talevi, con un doppio da due punti, spedisce a casa sia Flisi che Koutsoyanopulos, in precedenza colpito dal partente Angela. Nel terzo Mineo batte in doppio gioco, Joseph va a segno ed è 3-2. Subito dopo fuoricampo di Richardson, singolo da due RBI di Loopstok e 3-5, Serie A ...

