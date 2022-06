Barcellona, trovato l’accordo economico con Lewandowski: 12 milioni a stagione (Di sabato 11 giugno 2022) Robert Lewandowski sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante polacco ha infatti raggiunto l’accordo economico con i blaugrana, nonostante il Bayern Monaco sia ancora da convincere: se i due due club riusciranno a chiudere l’affare, il 33enne firmerà un biennale da 12 milioni netti a stagione, con l’opzione per un terzo a condizioni economiche ancora da stabilire e comunque legate a vari bonus. Nelle casse del Bayern Monaco andrebbero 30 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Robertsempre più vicino al. L’attaccante polacco ha infatti raggiuntocon i blaugrana, nonostante il Bayern Monaco sia ancora da convincere: se i due due club riusciranno a chiudere l’affare, il 33enne firmerà un biennale da 12netti a, con l’opzione per un terzo a condizioni economiche ancora da stabilire e comunque legate a vari bonus. Nelle casse del Bayern Monaco andrebbero 30di euro. SportFace.

