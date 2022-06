Barbara D’Urso, primo giorno di vacanza dopo la chiusura di ‘Pomeriggio 5’ (Di sabato 11 giugno 2022) Barbara D’Urso si è congedata non solo da Pomeriggio 5 che va in vacanza per ritornare a settembre, ma anche dai social L’ultima storia di Barbara D’Urso risale a ieri, oggi è sparita dai social e si gode la meritata vacanza dopo la stagione lavorativa che l’ha vista impegnata a condurre Pomeriggio 5 e La Pupa e Il Secchione. Proprio ieri infatti è andata in onda l’ultima puntata dell’appuntamento pomeridiano di Canale 5, che ritornerà i primi giorni di settembre, dopo nove mesi di messa in onda, con alla conduzione la conduttrice Barbara D’Urso, che ieri ha chiuso l’appuntamento di Pomeriggio 5 con queste parole di ringraziamento: «Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi: ebbene ci avete seguiti sempre, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022)si è congedata non solo da Pomeriggio 5 che va inper ritornare a settembre, ma anche dai social L’ultima storia dirisale a ieri, oggi è sparita dai social e si gode la meritatala stagione lavorativa che l’ha vista impegnata a condurre Pomeriggio 5 e La Pupa e Il Secchione. Proprio ieri infatti è andata in onda l’ultima puntata dell’appuntamento pomeridiano di Canale 5, che ritornerà i primi giorni di settembre,nove mesi di messa in onda, con alla conduzione la conduttrice, che ieri ha chiuso l’appuntamento di Pomeriggio 5 con queste parole di ringraziamento: «Abbiamo cambiato in tre mesi quattro studi televisivi: ebbene ci avete seguiti sempre, ...

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - 361_magazine : Barbara D'Urso si è congedata non solo da Pomeriggio 5 che va in vacanza per ritornare a settembre, ma anche dai so… - GiacominoGiaco4 : @AlfredoPedulla Alfredo, mi gasi di più tu che vedere Sgarbi dire parole a Barbara D'Urso. - zazoomblog : Barbara D’Urso la fine era inevitabile: per la conduttrice è giunta l’ora dei saluti - #Barbara #D’Urso… - happosai_bu : @Pinucci63757977 La Berlinguer ormai è a tutti gli effetti la Barbara D'Urso di Rai3, non è servizio pubblico il su… -