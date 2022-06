Pubblicità

CalcioTime_it : Dopo la vittoria all'Euganeo, Baldini pensa già alla partita di ritorno. 'Al Barbera giocheremo come se avessimo pe… - GDS_it : Il primo round è rosanero. Ma la salita ancora non è terminata, c’è il gradino più alto. Il Palermo espugna di misu… -

Mediagol.it

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 'Secon coraggio, avremo molte possibilità'. Massimo Oddo crede nella rimonta del suo Padova ...riconosce che la squadra di...Continua: "Io penso solamente ad allenare la squadra, in questo momento. A Palermo tutti fanno sentire il proprio senso di appartenenza. Capisco benissimo le parole di Oddo, dal suo punto di ... Baldini: “Giocheremo come all’andata. Noi cerchiamo la prestazione, il Barbera…” Il primo round è rosanero. Ma la salita ancora non è terminata, c’è il gradino più alto. Il Palermo espugna di misura l’Euganeo di Padova e adesso attende i biancoscudati per il ritorno al Barbera dom ...Le dichiarazioni di Baldini, tecnico rosanero, al termine della gara tra Padova e Palermo valevole per la finale dei play-off di Serie C.