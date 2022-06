Atletica: primato personale per Mangione nei 400 metri a Ginevra, bene anche gli azzurri al maschile (Di sabato 11 giugno 2022) Giornata positiva per i quattrocentisti azzurri, al maschile e al femminile, autori di grandi prestazioni al meeting AtleticaGenève in Svizzera. In primo luogo Alice Mangione, con 51.47, ha realizzato il suo primato personale nei 400 metri, diventando la quarta italiana di sempre più veloce sulla distanza. Tra i maschi, invece, ben tre italiani riescono a scendere sotto i 46 secondi, con Banti, Lopez e Aceti protagonisti. Il primo nominato ha chiuso in 45.85, Lopez in 45.97, Lopez in 45.97, così come Aceti con lo stesso tempo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Giornata positiva per i quattrocentisti, ale al femminile, autori di grandi prestazioni al meetingGenève in Svizzera. In primo luogo Alice, con 51.47, ha realizzato il suonei 400, diventando la quarta italiana di sempre più veloce sulla distanza. Tra i maschi, invece, ben tre italiani riescono a scendere sotto i 46 secondi, con Banti, Lopez e Aceti protagonisti. Il primo nominato ha chiuso in 45.85, Lopez in 45.97, Lopez in 45.97, così come Aceti con lo stesso tempo. SportFace.

