Atletica, Jacobs: “Bolt mi ha detto: sei il mio erede” (Di sabato 11 giugno 2022) “Bolt ha tre ori olimpici nei 100 metri e io ancora uno? Il mio obiettivo è vincere a Parigi, poi per la terza Olimpiade vediamo… in mezzo ci sono altri due Mondiali che sono importantissimi”. Marcell Jacobs è in attesa di tornare sulle piste di Atletica. Non ha partecipato al Golden Gala perché in fase di recupero dall’infortunio. Parla del suo futuro alla presentazione del suo libro ‘Flash’ scritto con Andrea Buongiovanni: “Ho avuto tre idoli nella mia vita: il primo è stato Carl Lewis, che faceva salto in lungo e velocità come me, Poi è venuto Andrew Howe, mi rivedevo in lui, e alla fine Bolt: ricevere un suo messaggio dopo Tokyo è stato incredibile, mi ha scritto anche qualche tempo fa dicendo che sono il suo erede e che ho un bersaglio sulla schiena. Veder vincere Usain mi ha spronato quando ero ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) “ha tre ori olimpici nei 100 metri e io ancora uno? Il mio obiettivo è vincere a Parigi, poi per la terza Olimpiade vediamo… in mezzo ci sono altri due Mondiali che sono importantissimi”. Marcellè in attesa di tornare sulle piste di. Non ha partecipato al Golden Gala perché in fase di recupero dall’infortunio. Parla del suo futuro alla presentazione del suo libro ‘Flash’ scritto con Andrea Buongiovanni: “Ho avuto tre idoli nella mia vita: il primo è stato Carl Lewis, che faceva salto in lungo e velocità come me, Poi è venuto Andrew Howe, mi rivedevo in lui, e alla fine: ricevere un suo messaggio dopo Tokyo è stato incredibile, mi ha scritto anche qualche tempo fa dicendo che sono il suoe che ho un bersaglio sulla schiena. Veder vincere Usain mi ha spronato quando ero ...

