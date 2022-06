Atletica | Ihemeje salta 17 | 03 ma chiude secondo nella finale Ncaa

(Di sabato 11 giugno 2022) Altra prova molto positiva da parte di Emmanuel, atleta azzurro che si posiziona alpostodi salto triplo. In quel di Eugene, Oregon,17,03 (+0.3), centrando un’ottima misura di 17,00 (-0,2) anche con un altro tentativo. L’italiano si arrende a Chengetayi Mapaya (17,26) e abdica dopo ben tre titoli di fila, tuttavia non si perde d’animo e spiega: “La vera stagione comincia ora. Penso solamente al futuro, questo 17,03 sarà il mio punto di partenza per migliorare“. Il bergamasco dell’Auronatica può comunque sorridere visto che sulla pedana di Hayward Field ha firmato la terza miglior prova della sua carriera. La migliore resta il 17,26 indoor che nel 2021 gli aveva regalato il titolo. ...

Infine, nelle finali Ncaa a Fayetteville, Arkansas, l'italiano Emmanuelsi qualifica all'atto conclusivo nel salto con 16,90 (+0.9).Un'ottima notizia anche in virtù dei Mondiali in programma in estate ad Eugene, località di cuiha difeso i colori dell'Università, gareggiando per gli Oregon Ducks. Alle sue spalle l'... Atletica, Emmanuel Ihemeje supera i 17 metri, ma non si conferma campione NCAA nel salto triplo Altra prova molto positiva da parte di Emmanuel Ihemeje, atleta azzurro che si posiziona al secondo posto nella finale Ncaa di salto triplo. In quel di Eugene, Oregon, Ihemeje salta 17,03 (+0.3), cent ...Nella notte italiana Emmanuel Ihemeje ha disputato a Eugene (Stati Uniti) le finali della Division I, il massimo livello del campionato universitario Ncaa. Nella sua specialità, ovvero il salto triplo ...