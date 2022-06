Ascolti tv 10 giugno 2022: “In nome di Francesco” non fa il botto, ma vince facile. Canale5 va appena sopra il 10% con “New Amsterdam” ed è quasi raggiunta da Rete4. Bene il calcio su Tv8 (Di sabato 11 giugno 2022) Ascolti Tv al top: Su Rai1 Tg1 3,812 milioni di spettatori e 25,99%. Soliti Ignoti in replica 3,727 milioni di spettatori con il 22,14%. Su Canale5 Tg5 3,234 milioni e 21,59% Meno pubblico davanti ai teleschermi in una serata calda lungo lo Stivale. Con un disturbo collaterale e tiepido del calcio (Nations League su Tv8 con Austria-Francia), venerdì 10 giugno del 2022 si è tenuta una sfida televisiva a media intensità tra le ammiraglie. Su Canale5 il telefilm ospedaliero senza successo, Amsterdam 4, si è trovato di fronte un altro evento canoro condotto da Carlo Conti, Nel nome di Francesco. Gli altri? Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 il film argentino La rapida del secolo, Italia 1 la commedia nazionale Il cosmo sul comò. ... Leggi su tvzoom (Di sabato 11 giugno 2022)Tv al top: Su Rai1 Tg1 3,812 milioni di spettatori e 25,99%. Soliti Ignoti in replica 3,727 milioni di spettatori con il 22,14%. SuTg5 3,234 milioni e 21,59% Meno pubblico davanti ai teleschermi in una serata calda lungo lo Stivale. Con un disturbo collaterale e tiepido del(Nations League su Tv8 con Austria-Francia), venerdì 10delsi è tenuta una sfida televisiva a media intensità tra le ammiraglie. Suil telefilm ospedaliero senza successo,4, si è trovato di fronte un altro evento canoro condotto da Carlo Conti, Neldi. Gli altri? Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 il film argentino La rapida del secolo, Italia 1 la commedia nazionale Il cosmo sul comò. ...

