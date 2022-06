Arriva la batosta per Speranza: "Obbligo mascherine non ha più ragione di esistere". Cosa farà il ministro? (Di sabato 11 giugno 2022) "Gli esami devono svolgersi senza mascherina": anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ritiene sia ora di andare avanti. Sempre più solo quindi Roberto Speranza, per cui invece il dispositivo di sicurezza rappresenta ancora uno strumento indispensabile contro il Covid. "È una questione di coerenza e di responsabilità - ha proseguito Costa -. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo Obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno". L'Obbligo di mascherina alla maturità infiamma il dibattito politico da giorni. La Lega di Matteo Salvini, per esempio, vorrebbe togliere le protezioni. Una dichiarazione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, poi, ha scatenato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) "Gli esami devono svolgersi senza mascherina": anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ritiene sia ora di andare avanti. Sempre più solo quindi Roberto, per cui invece il dispositivo di sicurezza rappresenta ancora uno strumento indispensabile contro il Covid. "È una questione di coerenza e di responsabilità - ha proseguito Costa -. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno". L'di mascherina alla maturità infiamma il dibattito politico da giorni. La Lega di Matteo Salvini, per esempio, vorrebbe togliere le protezioni. Una dichiarazione deldell'Istruzione Patrizio Bianchi, poi, ha scatenato un ...

