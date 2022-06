Arriva in Italia l’Università del Porno di Rocco Siffredi (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – A giugno e per la prima volta in Italia, riapre la “Siffredi Hard Academy”: la scuola di formazione, ideata e fondata dal celebre attore, regista e produttore Italiano di cinema internazionale a luci rosse, originario di Ortona (ch) in Abruzzo. Il magazine Mow (mowmag.com) pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cui Rocco Siffredi insegna teorie e tecniche dell’intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore. Le passate edizioni dell’accademia di Siffredi si sono svolte a Budapest in Ungheria e Netflix ha trasmesso il reality a episodi per alcune stagioni. Nell’estate 2022 debutta invece in Italia: la prima lezione della “università del Porno” di Rocco ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – A giugno e per la prima volta in, riapre la “Hard Academy”: la scuola di formazione, ideata e fondata dal celebre attore, regista e produttoreno di cinema internazionale a luci rosse, originario di Ortona (ch) in Abruzzo. Il magazine Mow (mowmag.com) pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cuiinsegna teorie e tecniche dell’intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore. Le passate edizioni dell’accademia disi sono svolte a Budapest in Ungheria e Netflix ha trasmesso il reality a episodi per alcune stagioni. Nell’estate 2022 debutta invece in: la prima lezione della “università del” di...

