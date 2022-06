Antonella Clerici pensa alla pensione? Ecco quando dirà addio alla TV (Di sabato 11 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici pensa davvero alla pensione, la conduttrice di Rai Uno ha già deciso tutto: le sue parole non lasciano dubbi. Sono passati solo pochi giorni dalla conclusione di questa lunga stagione tv che anche per la conduttrice di Rai Uno è stata piena di grandi soddisfazioni, ma nel frattempo di ritrovarla a Settembre al Leggi su youmovies (Di sabato 11 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.davvero, la conduttrice di Rai Uno ha già deciso tutto: le sue parole non lasciano dubbi. Sono passati solo pochi giorni dconclusione di questa lunga stagione tv che anche per la conduttrice di Rai Uno è stata piena di grandi soddisfazioni, ma nel frattempo di ritrovarla a Settembre al

Pubblicità

ciccio_1990 : Laura Pausini Sorpresa ad Antonella Clerici - PauTUBE - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Bisogna essere se stessi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. M… - mannaggiaooh : @neodie Da dx verso sx: patty pravo, Antonella clerici, Hilary Blasi e Loredana Berté. - fanpage : 'Bisogna essere se stessi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima st… - repubblica : Antonella Clerici, un'ottima annata. 'Ero sempre troppo. Alle ragazze dico: non siate perfette'… -