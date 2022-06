Animale misterioso e spaventoso avvistato allo zoo di Amarillo: le ipotesi sulla natura dello UAO (Di sabato 11 giugno 2022) Texas, USA. In quelle coordinate del globo, un po’ tutti conoscono lo zoo di Amarillo, noto soprattutto per i suoi leoni africani, i lemuri dalla coda ad anelli, i serpenti a sonagli dal dorso di diamante occidentale oltre che un’ampia varietà di uccelli esotici. Ma a quanto pare, le possibilità faunistiche non si esauriscono in questa serie di esemplari ”convenzionali” (per quanto convenzionale, per noi italiani, possa essere un serpente a sonagli dal dorso di diamante). La creatura misteriosa della notte in Texas Ora, infatti, sbuca un’altra creatura nella notte, che vaga indisturbata per i terreni e le lande naturali della struttura che si trova in Texas. Ovviamente, lo stravagante e misterioso avvistamento sta letteralmente catalizzando tutta l’attenzione mediatica negli USA. Se si trattasse di una strategia di marketing, il che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Texas, USA. In quelle coordinate del globo, un po’ tutti conoscono lo zoo di, noto soprattutto per i suoi leoni africani, i lemuri dalla coda ad anelli, i serpenti a sonagli dal dorso di diamante occidentale oltre che un’ampia varietà di uccelli esotici. Ma a quanto pare, le possibilità faunistiche non si esauriscono in questa serie di esemplari ”convenzionali” (per quanto convenzionale, per noi italiani, possa essere un serpente a sonagli dal dorso di diamante). La creatura misteriosa della notte in Texas Ora, infatti, sbuca un’altra creatura nella notte, che vaga indisturbata per i terreni e le landeli della struttura che si trova in Texas. Ovviamente, lo stravagante eavvistamento sta letteralmente catalizzando tutta l’attenzione mediatica negli USA. Se si trattasse di una strategia di marketing, il che ...

Pubblicità

CorriereCitta : Animale misterioso e spaventoso avvistato allo zoo di Amarillo: le ipotesi sulla natura dello UAO - Informa_Press : Secondo voi cosa hanno ripreso le telecamere dello #ZooAmarillo ? - tabarro63 : RT @fanpage: Una creatura dall’aspetto spettrale cammina in pozione eretta dietro un recinto dello zoo di Amarillo. A riprenderla è stata u… - samu08_official : raga c'è un animale misterioso in un cimitero in america - GiannettiMarco : RT @fanpage: Una creatura dall’aspetto spettrale cammina in pozione eretta dietro un recinto dello zoo di Amarillo. A riprenderla è stata u… -