Andrea Delogu | passa alle vie legali | è terremoto in Rai

(Di sabato 11 giugno 2022)taviecontro il noto conduttore. Ecco che cosa è successo e perché in Rai è scoppiato un vero e proprio. La scrittrice diventata famosa attraverso il programma Mai dire Domenica ha invitato pubblicamente che il conduttore a riferirsi al suo avvocato. Scopriamo cosa è accaduto tra i due celebri volti della tv italiana.-Altranotizia-(Fonte: Google)ha utilizzato il suo canale Instagram per far sapere che intende adire le vie, arriva la denuncia ai danni del conduttore comicoè una scrittrice e conduttrice ...

Pubblicità

andreadelogu : Volevo dire a @valeriolundini che io mi accetto, ho le mie fragilità ma mi accetto! E se ha qualcosa da dirmi può f… - DomenicoMazzil5 : RT @andreadelogu: “Il romanzo di Andrea Delogu, Contrappasso, merita attenzione. A mio parere è uno dei più compiuti tra tutti i libri (e a… - AlboGibba007 : RT @andreadelogu: Volevo dire a @valeriolundini che io mi accetto, ho le mie fragilità ma mi accetto! E se ha qualcosa da dirmi può farlo t… - Wisteria0303 : @Chiara98147500 @unofrahtanti Uno di questi show estivi tipo Battiti Live, solo che non mi ricordo il nome. Mi rico… - melomenotanto : RT @dea_channel: quando ti appare di fronte la divina Andrea Delogu ?????????????? -

Ringrazio il direttore Giancarlo Scheri che ci ha ospitato sulla sua rete " ormai io sono qui da ventidue anni " e il nostro direttore Mauro Crippa e, che sono, Mauro Crippa soprattutto,...... come Francesco De Gregori, Litifba, Marco Mengoni, in passato anche Antonello Venditti) ma un vero e proprio programma televisivo: sarà il Tim Summer Hits condotto dae Stefano De ...Epicentro a Rimini per una Notte Rosa in diretta Rai. Si annuncia da record il 17esimo Capodanno d’estate dai lidi di Comacchio a Cattolica. Centinaia di eventi, tra musica, gastronomia e sport. Con l ...Per la prima volta la Notte Rosa sbarca in tv con il nuovo programma targato Rai2 “Tim Summer Hits”, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, che per due serate porterà a Rimini i protagonisti ...