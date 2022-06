Ancora in voga la favola dei 90 giorni di ferie dei docenti. Lettera (Di sabato 11 giugno 2022) Inviato da Piera Gatti - Dopo venti anni di lavoro onesto nella scuola italiana, avendo sempre amato e considerato persone fondamentali i miei studenti, resto veramente nauseata nel leggere che nel nostro Paese sia Ancora in voga la favola che i docenti italiani avrebbero 90 giorni di ferie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 giugno 2022) Inviato da Piera Gatti - Dopo venti anni di lavoro onesto nella scuola italiana, avendo sempre amato e considerato persone fondamentali i miei studenti, resto veramente nauseata nel leggere che nel nostro Paese siainlache iitaliani avrebbero 90di. L'articolo .

