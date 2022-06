Amici, ricordate Tish? Eccola oggi, nuova vita e nuovo look (Di sabato 11 giugno 2022) Tish, pseudonimo di Tijana Bori?, cantautrice italiana di origine serba. Il suo timbro musicale è stato notato fra i banchi di Amici e, da allora molte cose sono cambiate nella vita dell’artista. Anche il suo singolare look. Lentiggini, capelli corti e rossi e i due puntini sotto gli occhi da trainare una moda, uno stile … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 11 giugno 2022), pseudonimo di Tijana Bori?, cantautrice italiana di origine serba. Il suo timbro musicale è stato notato fra i banchi die, da allora molte cose sono cambiate nelladell’artista. Anche il suo singolare. Lentiggini, capelli corti e rossi e i due puntini sotto gli occhi da trainare una moda, uno stile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

