Amici, ballerina e la scoperta del cancro: solo 15 giorni di vita (Di sabato 11 giugno 2022) Amici, una ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha rivelato la scoperta del cancro in un post che ha lasciato senza parole i fan. Una malattia subdola che le è piombata addosso ed ha cambiato la sua vita all’istante. La ex ballerina del talent di Maria De Filippi è approdata nel programma nell’edizione del 2009 ed ha attirato prima l’attenzione e poi il consenso del pubblico a casa. Chi ha visto l’edizione del talent non può di certo scordarsi delle discussioni con Alessandra Celentano. Amici-Altranotizia (fonte: Google)L’ex di Amici si è fatta conoscere sul piccolo schermo ed ha mostrato al pubblico la passione che nutriva verso la danza. Una ragazza piena di energie che ha continuato poi a lavorare nel mondo dello spettacolo ma in altre ... Leggi su altranotizia (Di sabato 11 giugno 2022), una ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha rivelato ladelin un post che ha lasciato senza parole i fan. Una malattia subdola che le è piombata addosso ed ha cambiato la suaall’istante. La exdel talent di Maria De Filippi è approdata nel programma nell’edizione del 2009 ed ha attirato prima l’attenzione e poi il consenso del pubblico a casa. Chi ha visto l’edizione del talent non può di certo scordarsi delle discussioni con Alessandra Celentano.-Altranotizia (fonte: Google)L’ex disi è fatta conoscere sul piccolo schermo ed ha mostrato al pubblico la passione che nutriva verso la danza. Una ragazza piena di energie che ha continuato poi a lavorare nel mondo dello spettacolo ma in altre ...

Pubblicità

Cosmopolitan_IT : Ballerina, conduttrice e ora anche doppiatrice - saraamurolo_ : RT @Cosmopolitan_IT: Ballerina, conduttrice e ora anche doppiatrice - _Sempre_Amici : RT @amiciweb: #IoLiConoscevoBene #RaimondoVianello e #AntonioDeCurtis in arte #Totò in un film che ho visto più di dieci volte e che non mi… - illicitgilmore : RT @Cosmopolitan_IT: Ballerina, conduttrice e ora anche doppiatrice - strangersx2 : RT @Cosmopolitan_IT: Ballerina, conduttrice e ora anche doppiatrice -