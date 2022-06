Amici 21, Albe e Serena Carella utilizzano il regalo fatto dalla produzione del talent! (Foto) (Di sabato 11 giugno 2022) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra Albe e Serena Carella, il cantante e la ballerina dell’ultima edizione di Amici. La coppia, che si è conosciuta e innamorata proprio all’interno del talent di Maria De Filippi è più unita e innamorata che mai. Di recente Albe e Serena sono anche riusciti a utilizzare il regalo fatto dalla produzione per festeggiare i primi sei mesi di fidanzamento: ovvero una piccola luna di miele a Parigi! Dopo la fine del programma che ha visto entrambi finalisti, i due piccioncini sono riusciti a partire e in alcune storie Instagram pubblicate dalla ballerina possiamo vedere tutta la loro gioia e la loro serenità. Serena ha poi pubblicato anche un post ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore fra, il cantante e la ballerina dell’ultima edizione di. La coppia, che si è conosciuta e innamorata proprio all’interno del talent di Maria De Filippi è più unita e innamorata che mai. Di recentesono anche riusciti a utilizzare ilper festeggiare i primi sei mesi di fidanzamento: ovvero una piccola luna di miele a Parigi! Dopo la fine del programma che ha visto entrambi finalisti, i due piccioncini sono riusciti a partire e in alcune storie Instagram pubblicateballerina possiamo vedere tutta la loro gioia e la loro serenità.ha poi pubblicato anche un post ...

Pubblicità

paoladegli2022 : Amici 21 - Albe - Millevoci - IsaeChia : #Amici21, Albe e Serena Carella utilizzano il regalo fatto dalla produzione del talent! (Foto) - heitommo91 : In tutto questo non scordiamoci che albe e serena ora sono a Parigi a fare una vacanza pagata dalla redazione di amici - Arabella_88888 : In viaggio per Parigi! Dubito li vedremo sui social nei prossimi giorni #seralbe #alberellisereni #Albe - perfetta_cosi : RT @setirendefelice: un grazie speciale agli amici di albe che non solo hanno recuperato serenina ma ce l’hanno anche fatta vedere https://… -