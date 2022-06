Alessandra Cappellotto, il premio sport e diritti umani di Amnesty alla ex campionessa di ciclismo (Di sabato 11 giugno 2022) Si è prodigata per far arrivare in Italia alcune cicliste afgane in fuga dai talebani: per questo motivo l’ex ciclista professionista su strada e dirigente sportiva Alessandra Cappellotto ha vinto della quarta edizione del premio “sport e diritti umani”, indetto nel 2019 da Amnesty International e sport4Society per riconoscere azioni e gesti pubblici di solidarietà e d’impegno in favore dei diritti. Lo ha deciso la giuria del premio, presieduta da Riccardo Cucchi e della quale fanno parte Luca Corsolini, Alessandra D’Angiò, Barbara Liverotti, Angelo Mangiante, Laura Petruccioli e Jacopo Tognon. La premiazione La premiazione avrà luogo domenica 12 giugno a Verona, con inizio alle 11.30, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Si è prodigata per far arrivare in Italia alcune cicliste afgane in fuga dai talebani: per questo motivo l’ex ciclista professionista su strada e dirigenteivaha vinto della quarta edizione del”, indetto nel 2019 daInternational e4Society per riconoscere azioni e gesti pubblici di solidarietà e d’impegno in favore dei. Lo ha deciso la giuria del, presieduta da Riccardo Cucchi e della quale fanno parte Luca Corsolini,D’Angiò, Barbara Liverotti, Angelo Mangiante, Laura Petruccioli e Jacopo Tognon. La premiazione La premiazione avrà luogo domenica 12 giugno a Verona, con inizio alle 11.30, ...

