Alberto Matano si è sposato! Le foto della cerimonia nel resort esclusivo

Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - ParliamoDiNews : Alberto Matano oggi sposo: `Io e Riccardo siamo due anime che si sono cercate e trovate, che si amano` -… - infoitcultura : Alberto Matano ha sposato Riccardo Mannino: l'emozione di Mara Venier e tutte le foto - infoitcultura : Alberto Matano si è sposato: la crisi prima del ‘sì’, gli invitati e gli abiti (foto) - Maryeterngif1 : ALBERTO MATANO SPOSA IL SUO COMPAGNO DA UNA VITA RICCARDO MANNINO - GOSSIP.SPETTEGOLA..TUTTO E' SPETTACOLO… -

, 49 anni, e Riccardo Mannino , 55, si sono sposati. Al calar del sole di sabato 11 giugno, il conduttore de La Vita in Diretta e l'avvocato di Cassazione, entrambi in abito scuro, ...Giordano Tedoldi per 'Libero Quotidiano'riccardo mannino L'11 giugno, a Labico, in provincia di Roma, il mondo si fermerà. Anche Sirio, l'astro più brillante del cielo notturno, quel giorno volgerà la sua celeste ...Al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino la richiesta agli invitati di non pubblicare foto e video sui social ma Mara Venier qualcosina ha mostrato, lo stesso ha fatto Andrea Sannino. Tanti ...Alberto Matano, 49 anni, e Riccardo Mannino, 55, si sono sposati. Al calar del sole di sabato 11 giugno, il conduttore de La Vita in Diretta e l’avvocato di Cassazione, entrambi in abito scuro, hanno ...