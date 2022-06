Alberto Matano e Riccardo Mannino si sposano oggi | matrimonio dopo 15 anni | “la mia stabilità”

(Di sabato 11 giugno 2022) Perè arrivato il fatidico giorno del. Il conduttore de La vita in diretta, infatti, sposerà il compagno, con il quale fa coppia fissa da ormai 15. In una intervista al Corriere della Sera alla vigilia delsi è raccontato a cuore aperto ripercorrendo le tappe salienti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - breakingnewsit : Tendenze Twitter: Alberto Matano, buongiorno emi, Tuttosport e fabrizio caramagna - marmori60 : Alberto Matano, oggi il matrimonio con Riccardo: «Da giovane avevo successo con le ragazze, lui è la mia anima geme… - mantovanimg : RT @Corriere: Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - joker9212329403 : RT @gayit: Alberto Matano oggi sposo: 'Io e Riccardo siamo due anime che si sono cercate e trovate, che si amano' -

Perè arrivato il fatidico giorno del matrimonio . Il conduttore de La vita in diretta, infatti, sposerà il compagno Riccardo Mannino , con il quale fa coppia fissa da ormai 15 anni. In una ...Per la famiglia di, Riccardo è un quarto figlio: 'All'inizio erano disorientati. Io sentivo il bisogno di condividere con loro questo mio travaglio. Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho ...Sabato 11 giugno 2022, una data che resterà nella storia secondo alcuni. Del resto, il matrimonio tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly sembra tra i pochi in grado di avvicinarsi al clamore mediatico pe ...Il Movimento fece di viale Mazzini un fortino pressoché inespugnabile. Da Angelo Carbone a Luisella Costamagna, passando per Alberto Matano e Franco Di Mare, solo per citarne i primi sherpa, tutti ...