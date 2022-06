Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati | Mara Venier ha officiato

(Di sabato 11 giugno 2022)si. Il conduttore de La Vita in Diretta e l’avvocato della Cassazione sidetti sì all’Antonello Colonna Resort e Spa a Labico, alle porte di Roma. A officiare l’unione con tanto di fascia tricolore è stata, grande amica di. E se Britney Spears come ospiti ha avuto Madonna che le ha cantato Vogue,ha chiamato Claudio Santamaria che ha intonato Abbracciame e Roma Non Fa La Stupida Stasera. Fra gli ospiti, oltre la già citata, anche Francesca Fagnani e Fabio Canino. Qualche settimana fa a Il Fatto Quotidiano, il conduttore aveva così ...

Poiha intonato per il marito la canzone 'Corcovado'. E dopo la torta, balli scatenati con Ema Stokholma in consolle. Tre le liste di nozze: una donazione alla ricerca per la fibrosi cistica, ...Pere il neosposo Riccardo Mannino è una giornata da ricordare. La coppia ha scelto di dire sì nella cornice dei Castelli Romani. Con lo splendido paesino di Labico a fare da sfondo...Oggi, il conduttore di Raiuno, Alberto Matano e il suo compagno Riccardo Mannini si sono sposati a Labico in uno splendido resort. Le nozze sono state ufficiate da Mara Venier e tra gli ospiti anche R ...Alberto Matano si sposerà con il fidanzato Riccardo e ha ripercorso le tappe della sua vita che lo hanno portato ad accettare il matrimonio.