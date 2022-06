Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - leggoit : Alberto Matano, è il grande giorno: oggi le nozze con Riccardo Mannino. Maria Venier col tricolore: tutti i dettagli - redazionerumors : Alberto Matano si sposa: Riccardo Mannino oggi diventerà suo marito #AlbertoMatano - RegalinoV : Alberto Matano e il compagno Riccardo Mannino oggi sposi: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia… - VigilanzaT : RT @Apndp: Walter Veltroni intervista per il Corriere della Sera Alberto Matano perché oggi si sposa. Walter. #Veltroni. Intervista. Per.… -

"Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale".racconta in un intervista al Corriere della Sera la sua storia con Riccardo Mannino nel giorno del loro matrimonio , ma anche la sua vita, l adolescenza e le definizioni che davvero non ...Oggi il conduttore celebra l'unione civile con Riccardo Mannino, a cui è legato da 15 ...Il giorno che stavamo aspettando è finalmente arrivato: il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano e il suo compagno Riccardo Mannino si scambieranno i voti nuziali oggi pomeriggio. La notizia ...Ereditata la striscia televisiva di Alberto Matano ora è tempo di fare sul serio per la Capua, tornata sul piccolo schermo lo scorso anno dopo alcuni tempi lontano dalle scene. Intervistata dal ...