Agenti Anagina | al via l’acquisto di azioni della Generali

Roma – Gli Agenti imprenditori di Generali che fanno capo ad Anagina diventano anche azionisti della compagnia di Trieste. L'annuncio è stato dato a Roma dal presidente dell'Associazione, Davide Nicolao, aprendo i lavori dell'89esima assemblea che riunisce 350 Agenti, 3.500 dipendenti e 9 mila collaboratori con una raccolta premi che nel 2021 ha raggiunto i 4,2 miliardi di euro.Nicolao, in particolare, ha annunciato che la Cassa di previdenza di Anagina ha acquistato ad oggi 750 mila azioni Generali con un investimento complessivo di 13 milioni di euro e che gli acquisti proseguiranno nei prossimi giorni fino a raggiungere l'obiettivo di un milione di titoli.Ma si tratta solo di una prima tappa ha precisato Nicolao: "sottoporremo al ...

