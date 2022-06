Adriana Volpe, momento speciale: “Vissute emozioni forti” (Di sabato 11 giugno 2022) La ex opinionista e concorrente del GF Vip Adriana Volpe ha vissuto una serata ad alto tasso emotivo: le parole sui social Una serata batticuore per Adriana Volpe. L’ex volto noto del Grande Fratello Vip ieri ha infatti vissuto una notte speciale in compagnia di alcuni amici storici. Intervenuta su Instagram la conduttrice ha postato alcuni momenti in compagnia degli amici Marco Profeta e Massimo Lopez, spiegando quanto accaduto: “Una serata che mi ha dato emozioni forti, ti voglio un bene immenso, infinito” – il pensiero della Volpe rivolto in particolare al primo – . Profeta ha infatti tenuto ieri sera un evento live nel quale ha emozionato tutti i presenti con la sua musica. Tra Marco e Adriana esiste un rapporto di stima e affetto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022) La ex opinionista e concorrente del GF Vipha vissuto una serata ad alto tasso emotivo: le parole sui social Una serata batticuore per. L’ex volto noto del Grande Fratello Vip ieri ha infatti vissuto una nottein compagnia di alcuni amici storici. Intervenuta su Instagram la conduttrice ha postato alcuni momenti in compagnia degli amici Marco Profeta e Massimo Lopez, spiegando quanto accaduto: “Una serata che mi ha dato, ti voglio un bene immenso, infinito” – il pensiero dellarivolto in particolare al primo – . Profeta ha infatti tenuto ieri sera un evento live nel quale ha emozionato tutti i presenti con la sua musica. Tra Marco eesiste un rapporto di stima e affetto ...

