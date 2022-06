“A me interessa la famiglia”. “Quelli nostri… tutti li prendi”: la trattativa dal fruttivendolo tra il candidato Fdi a Palermo e il boss Vella (Di sabato 11 giugno 2022) “Voi”, “Voi altri”, “Me li raccogliete (i voti, ndr)”, “A me interessa la famiglia: voi siete una sassulata (tanti, ndr)”. Quando Francesco Lombardo, candidato di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Palermo parla con il boss del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, Vincenzo Vella, utilizza sempre il plurale, un particolare che non è sfuggito agli inquirenti. “Volendosi con ciò riferire proprio alla mobilitazione della famiglia mafiosa di Corso dei Mille”, scrive così il gip, Lirio Conti. Quel “voi altri” d’altronde è inserito in un contesto preciso: “E certo! Non mi sono messo sempre a disposizione con voi altri a prescindere della politica?”. Cerca voti Lombardo per potere accedere al consiglio comunale di Palermo, lo fa rivolgendosi a “voi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) “Voi”, “Voi altri”, “Me li raccogliete (i voti, ndr)”, “A mela: voi siete una sassulata (tanti, ndr)”. Quando Francesco Lombardo,di Fratelli d’Italia al consiglio comunale diparla con ildel mandamento di Ciaculli-Brancaccio, Vincenzo, utilizza sempre il plurale, un particolare che non è sfuggito agli inquirenti. “Volendosi con ciò riferire proprio alla mobilitazione dellamafiosa di Corso dei Mille”, scrive così il gip, Lirio Conti. Quel “voi altri” d’altronde è inserito in un contesto preciso: “E certo! Non mi sono messo sempre a disposizione con voi altri a prescindere della politica?”. Cerca voti Lombardo per potere accedere al consiglio comunale di, lo fa rivolgendosi a “voi ...

