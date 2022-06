A Benevento la Festa del Sacro Cuore di Gesù

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il 17, 18 e 19 giugno si terrà ladeldi, Santuario di, presso la Parrocchia PP Cappuccini in via Meomartini. Grande fermento si sente nella comunità che è impegnata ad affrontare la tre giorni con determinazione e fede. Quest’anno, dopo le chiusure dovute al Covid, torna anche lacivile con le classiche bancarelle lungo il Viale Mellusi. “Dopo tanto tempo si sente tra le persone del quartiere, e non solo, la nostalgia della!” -queste le parole del parroco fra Gianluca Manganelli – “Non perché le luci, il panino e la passeggiata tra le numerose bancarelle, abbiano il potere di esorcizzare la tristezza, cancellare la drammaticità degli eventi; ma la ...

