(Di venerdì 10 giugno 2022) L’ipotesi di vedere Zinedinesulla panchina del Psg è passata dall’essere un’utopia a quasi una realtà. Il rimpiattino delle certezze tra i media è già partito. Manca, come si dice in questi casi, solo l’ufficialità. Secondo le informazioni del giornalista di Telefoot, Sabre Desfarges, entrambe le parti si sono avvicinate notevolmente nelle ultime ore e sarebbero molto vicine al raggiungimento di un accordo. Conferme anche dai francesi di Rmc. In Spagna ovviamente la notizia la rilanciano tutti. L’arrivo diè una richiesta espressa del Qatar e non di Luis Campos – scrive Aa – Ilconsigliere sportivo del Psg, che svolge le funzioni che furono di Leonardo aveva provato ad ingaggiare Christophe Galtier, l’del Nizza. Tuttavia, le insistenze dell’emiro del Qatar e di Nasser Al-Khelaïfi hanno ...

Pubblicità

napolista : #Zidane verso il #Psg, #Mbappé ha scelto il suo nuovo allenatore I media beninformati dicono che è fatta, su espli… - junews24com : Zidane convinto dal PSG! L'ex Juve verso il ritorno in panchina - - TUTTOJUVE_COM : Zidane, niente Francia: il tecnico verso la panchina del PSG - alemitico : @davidecurrenti Allegri verso l'esonero,Zidane al suo posto - sportli26181512 : “#Pogba, strada spianata verso la Juve: il Real Madrid nega l’interesse”: Secondo Marca, Juve sempre più vicina al… -

Tutto Juve

Secondo quanto riportato in esclusiva da Rmc Sport, infatti, il centrocampista francese potrebbe virareParigi qualora Zinedinediventasse il nuovo allenatore del Psg. Considerando il ...Nonostante la pressione positiva di Mbappé , infatti, Mauricio Pochettino val'esonero. Nei ... Senza dimenticarsi di. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display(... Zidane, niente Francia: il tecnico verso la panchina del PSG Zidane convinto dal PSG! L’ex Juve verso il ritorno in panchina, l’indiscrezione dalla Francia Il Paris Saint-Germain avrebbe convinto Zidane ad accettare la proposta per diventare il nuovo allenatore ...Paul Pogba in direzione Juventus...ma attenzione al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato in esclusiva da Rmc Sport, infatti, il centrocampista francese potrebbe virare verso Parigi qualora Zi ...