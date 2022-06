(Di venerdì 10 giugno 2022) PARIGI (Francia) - Se è vero che non c'è due senza tre, allora Zinedineprestoil Psg . Anche se la maggior parte dei media francesi settimane fa avevano spiegato che Zizou non avesse ...

Pubblicità

Luxgraph : After RMC: 'Prossima stagione Zidane allenerà il Psg' - sportli26181512 : '#Zidane allenerà il #Psg la prossima stagione': A dirlo nel corso della trasmissione 'After RMC' è il giornalista… -

Corriere dello Sport

- Psg, si può ancora fare Parliamo di Daniel Riolo, cioè colui che prima degli altri aveva anticipato l'arrivo di Messi al Psg e pure il rinnovo contro ogni pronostico di Mbappé . Non delle ...PARIGI (Francia) - Se è vero che non c'è due senza tre, allora Zinedineprestoil Psg . Anche se la maggior parte dei media francesi settimane fa avevano spiegato che Zizou non avesse intenzione di accettare l'incarico dal Psg perché intenzionato a sedersi ... "Zidane allenerà il Psg la prossima stagione"