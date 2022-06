Zidane al Psg, c’è l’accordo: è l’ex Juventus il post-Pochettino (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e ha raggiunto l’accordo con Zinedine Zidane per la prossima stagione. Il club francese è reduce da una stagione deludente, è riuscita a vincere la Ligue 1 con ampio margine ma il rendimento in Champions League è stato negativo. L’allenatore Pochettino è finito nel mirino per la gestione del gruppo, in più la squadra non gioca un calcio propositivo e si è aggrappato alle individualità di Mbappé. Il Psg ha deciso di silurare l’argentino e nelle ultime settimane ha valutato diversi nomi per il sostituto. Tutte le preferenze sono finite sull’ex calciatore della Juventus Zinedine Zidane, pronto a rimettersi in gioco dopo l’entusiasmante esperienza con il Real Madrid. Il Psg avrebbe messo sul piatto un contratto faraonico da 25 milioni di euro a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Psg ha deciso di rompere gli indugi e ha raggiuntocon Zinedineper la prossima stagione. Il club francese è reduce da una stagione deludente, è riuscita a vincere la Ligue 1 con ampio margine ma il rendimento in Champions League è stato negativo. L’allenatoreè finito nel mirino per la gestione del gruppo, in più la squadra non gioca un calcio propositivo e si è aggrappato alle individualità di Mbappé. Il Psg ha deciso di silurare l’argentino e nelle ultime settimane ha valutato diversi nomi per il sostituto. Tutte le preferenze sono finite sulcalciatore dellaZinedine, pronto a rimettersi in gioco dopo l’entusiasmante esperienza con il Real Madrid. Il Psg avrebbe messo sul piatto un contratto faraonico da 25 milioni di euro a ...

