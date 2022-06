Zaniolo Juve, la pista resta calda: le ultime novità (Di venerdì 10 giugno 2022) sull’interesse dei bianconero per il giocatore Zaniolo resta un nome caldo per la Juve. Secondo Sky Sport, i bianconeri non hanno mollato la pista per il fantasista della Roma. Non ci sarebbero stati contatti o passi in avanti con il club di Mourinho, ma la Juve tiene aperta la pista perché sa che il giocatore non è incedibile e ha 2 anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) sull’interesse dei bianconero per il giocatoreun nome caldo per la. Secondo Sky Sport, i bianconeri non hanno mollato laper il fantasista della Roma. Non ci sarebbero stati contatti o passi in avanti con il club di Mourinho, ma latiene aperta laperché sa che il giocatore non è incedibile e ha 2 anni di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

