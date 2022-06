(Di venerdì 10 giugno 2022) La WWE ha annunciato i seguentidiper ilin theLadder, che si terrannonotte a Friday Night: Drew McIntyre vs. Sheamus Lacey Evans vs. Xia Li La Evans farà il suo ritorno dopo settimane di vignette che hanno creato “hype” per il suo rientro in azione dopo l’assenza dello scorso anno dovuta alla sua gravidanza. Inizialmente la lottatrice doveva far parte del roster di, ma poi in seguito è stata spostata a Raw. Nell’ultima settimana circa, è stata rimandata di nuovo ae, secondo quanto riferito, dovrebbe essere una heel. Annunciato sempre per l’episodio didedicato allo show blu un ...

WWE: Due match di qualificazione per il Money in the Bank questa sera a SmackDown La Evans farà il suo ritorno dopo settimane di vignette che hanno creato "hype" per il suo rientro in azione dopo l'assenza dello scorso anno dovuta alla sua gravidanza. Inizialmente la lottatrice doveva far parte del roster di SmackDown, ma poi in seguito è stata spostata a Raw. Nell'ultima settimana circa, è stata rimandata di nuovo a SmackDown e, secondo quanto riferito, dovrebbe essere una heel. Per la prossima puntata di Friday Night SmackDown la WWE ha annunciato due match di qualificazione per i due Money In The Bank Ladder Match che si terranno nell'omonimo Premium Live Event di sabato 2