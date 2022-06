Volley, Nations League, Yuri Romanò: “Siamo un bel gruppo, con Giannelli mi trovo bene” (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva il primo successo per gli azzurri nella Volleyball Nations League 2022. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia, la squadra guidata da Fefé De Giorgi è riuscita ad avere la meglio sulla Polonia con il punteggio di 3-1. Ottima la prestazione di Yuri Romanò che, insieme a Mattia Bottolo, è stato il miglior scorer per gli azzurri. L’opposto ha parlato a fine partita e le sue parole sono state raccolte dai canali della Federazione Italiana Pallavolo: “Sapevamo che era una partita difficile anche oggi. Comunque ieri a livello di gioco c’eravamo, oggi abbiamo limato un po’ di errori e abbiamo fatto una grande prestazione” “Reagire così dopo essere stati sotto nel primo set dimostra che Siamo una squadra che non molla – ha continuato il 24enne – abbiamo ancora tanti margini di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva il primo successo per gli azzurri nellaball2022. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia, la squadra guidata da Fefé De Giorgi è riuscita ad avere la meglio sulla Polonia con il punteggio di 3-1. Ottima la prestazione diche, insieme a Mattia Bottolo, è stato il miglior scorer per gli azzurri. L’opposto ha parlato a fine partita e le sue parole sono state raccolte dai canali della Federazione Italiana Pallavolo: “Sapevamo che era una partita difficile anche oggi. Comunque ieri a livello di gioco c’eravamo, oggi abbiamo limato un po’ di errori e abbiamo fatto una grande prestazione” “Reagire così dopo essere stati sotto nel primo set dimostra cheuna squadra che non molla – ha continuato il 24enne – abbiamo ancora tanti margini di ...

