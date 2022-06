Volley maschile, Nations League 2022: Olanda in scioltezza, Serbia batte Argentina al tiebreak (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Olanda trova la sua prima vittoria nella Nations League 2022 di Volley maschile. Un successo netto per 3-0 contro l’Iran permette a Nimir e compagni di smuovere la classifica. Proprio il giocatore di Modena è il miglior marcatore di serata con 17 punti, seguito dai 14 di Thijs: 26-24, 25-21, 25-21 il computo dei set in un match quindi nella sostanza più combattuto di quanto possa sembrare dal risultato. Molto appassionante anche l’incontro tra Serbia e Argentina, risolto solo al tiebreak dai primi: 3-2 (25-16, 25-18, 17-25, 12-25, 15-6) il risultato finale che indica un continuo cambio di inerzia del match. La Serbia si porta infatti sul 2-0, ma i sudamericani pareggiano i conti con due set vinti con un ampio ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) L’trova la sua prima vittoria nelladi. Un successo netto per 3-0 contro l’Iran permette a Nimir e compagni di smuovere la classifica. Proprio il giocatore di Modena è il miglior marcatore di serata con 17 punti, seguito dai 14 di Thijs: 26-24, 25-21, 25-21 il computo dei set in un match quindi nella sostanza più combattuto di quanto possa sembrare dal risultato. Molto appassionante anche l’incontro tra, risolto solo aldai primi: 3-2 (25-16, 25-18, 17-25, 12-25, 15-6) il risultato finale che indica un continuo cambio di inerzia del match. Lasi porta infatti sul 2-0, ma i sudamericani pareggiano i conti con due set vinti con un ampio ...

Pubblicità

sportface2016 : #VolleyballNationsLeague maschile: #Olanda in scioltezza contro l'#Iran, #Serbia batte #Argentina al tiebreak - Campioni_cn : Volley maschile, per Mondovì niente A3: il VBC cede i diritti a Parma. Il presidente Augustoni: 'Stavolta abbiamo d… - IdeawebTV : Volley maschile, il VBC Mondovì rinuncia alla Serie A e ripartirà dalla Serie C - babj20 : RT @RomaSportsNetw: 1??2?? società per ?? discipline: All Star Colosseum, @EurobasketRoma, @HCRomaDeSisti, @SanSabaHockey, @LegioXIIIROMA, @… - FipavToscana : In programma nel weekend anche le Finali Regionali Under 13 3 contro 3 Maschile! #ColleValdElsa Pallavolo Scarper… -