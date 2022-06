Volley, le convocate dell’Italia per la Nations League in Brasile. Tornano Paola Egonu e quasi tutte le big (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 14 giugno scatterà la seconda tappa della Nations League per la Nazionale Italiana femminile di pallavolo. Dopo essere state protagoniste ad Ankara, in Turchia, le azzurre voleranno a Brasilia per altri quattro match. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per il secondo appuntamento, dove torneremo a vedere un’Italia con quasi tutte le sue stelle. Dopo aver schierato una formazione “sperimentale”, con molte giovani esordienti nei primi quattro incontri, torneranno a disposizione tante delle protagoniste della cavalcata trionfale dello scorso Campionato Europeo. Nell’elenco spicca ovviamente il nome di Paola Egonu, leader e trascinatrice della squadra, nonchè fresca di trasferimento dalla Conegliano Campionessa d’Italia al VakifBank Istanbul, campione di tutto. Tra i ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 14 giugno scatterà la seconda tappa dellaper la Nazionale Italiana femminile di pallavolo. Dopo essere state protagoniste ad Ankara, in Turchia, le azzurre voleranno a Brasilia per altri quattro match. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni per il secondo appuntamento, dove torneremo a vedere un’Italia conle sue stelle. Dopo aver schierato una formazione “sperimentale”, con molte giovani esordienti nei primi quattro incontri, torneranno a disposizione tante delle protagoniste della cavalcata trionfale dello scorso Campionato Europeo. Nell’elenco spicca ovviamente il nome di, leader e trascinatrice della squadra, nonchè fresca di trasferimento dalla Conegliano Campionessa d’Italia al VakifBank Istanbul, campione di tutto. Tra i ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley, #Italia pronta per la pool di #Brasilia in #VNL2022: le 14 convocate di #Mazzanti - Volleyball_it : Fipav: Le convocate del CT Ribeiro per un collegiale della nazionale di sitting volley by - thevolleynews : Sitting Volley, nazionale femminile in collegiale a Roma. Le convocate - -