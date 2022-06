Vivere senza gas è possibile? Intanto sblocchiamo le rinnovabili. Segui la diretta di Millennium Live (Di venerdì 10 giugno 2022) Cavi sottomarini dall’Africa, eolico galleggiante, idrogeno… Il futuro verde è qui (governo e burocrazia permettendo). Ne parliamo in diretta venerdì 10 giugno alle 15.00 con Francesco La Camera (Direttore generale dell’Agenzia internazionale per le fonti rinnovabili) e Luigi Franco (Ilfattoquotidiano.it), autore dell’inchiesta su FQ Millennium in edicola da sabato 11 giugno. Introduce Mario Portanova (FQ Millennium). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Cavi sottomarini dall’Africa, eolico galleggiante, idrogeno… Il futuro verde è qui (governo e burocrazia permettendo). Ne parliamo invenerdì 10 giugno alle 15.00 con Francesco La Camera (Direttore generale dell’Agenzia internazionale per le fonti) e Luigi Franco (Ilfattoquotidiano.it), autore dell’inchiesta su FQin edicola da sabato 11 giugno. Introduce Mario Portanova (FQ). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

