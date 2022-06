Visitatore si avvicina alla gabbia dell’orango per girare un video senza permesso: l’animale si infuria (Di venerdì 10 giugno 2022) Ennesimo incidente allo zoo. Solo pochi settimane fa, l’aggressione da parte di un leone al guardiano che si era avvicinato moltissimo all’animale, per stuzzicarlo davanti ai turisti. Stavolta dalla Giamaica ci spostiamo al Kasang Kulim Zoo in Indonesia e sia la dinamica che l’animale protagonista dell’assalto cambiano. Hasan Arifin stava infatti camminando vicino alla gabbia di un orango quando il primate gli ha afferrato la maglietta e ha cominciato a spingerlo verso le sbarre. Il ragazzo, molto spaventato, ha chiesto aiuto ed è accorso un amico che però l’orango ha allontanato. La forza dell’animale è stata tale da sollevare l’uomo da terra per poi farlo ricadere giù. Anche in questo caso esiste un video che sta facendo il giro della rete. Alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Ennesimo incidente allo zoo. Solo pochi settimane fa, l’aggressione da parte di un leone al guardiano che si erato moltissimo al, per stuzzicarlo davanti ai turisti. Stavolta dGiamaica ci spostiamo al Kasang Kulim Zoo in Indonesia e sia la dinamica cheprotagonista dell’assalto cambiano. Hasan Arifin stava infatti camminando vicinodi un orango quando il primate gli ha afferrato la maglietta e ha cominciato a spingerlo verso le sbarre. Il ragazzo, molto spaventato, ha chiesto aiuto ed è accorso un amico che però l’orango ha allontanato. La forza delè stata tale da sollevare l’uomo da terra per poi farlo ricadere giù. Anche in questo caso esiste unche sta facendo il giro della rete. Alcuni ...

