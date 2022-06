Virtus Bologna-Olimpia Milano 75-68, Messina: “Rimbalzi ancora decisivi, ora facciamoci trovare pronti” (Di venerdì 10 giugno 2022) “I Rimbalzi sono stati ancora un fattore decisivo della partita, stavolta a loro favore. Non è strano: sbagliando molti tiri, se hai maggiori Rimbalzi in attacco hai maggiori possibilità di vincere. Loro hanno giocato un po’ meglio di noi, soprattutto da fine secondo quarto in poi. Ora siamo 1-1, andiamo a Milano e speriamo di farci trovare pronti“. Queste le parole di Ettore Messina dopo gara-2 della finale Scudetto della Serie A1 di basket, che ha visto la Virtus Bologna imporsi per 75-68 sull’Olimpia Milano. Il tecnico dei meneghini ha poi aggiunto, sui singoli: “Bentil ha avuto una iperstensione al ginocchio sinistro nel finale della prima partita, penso che stasera sia stato un po’ condizionato ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “Isono statiun fattore decisivo della partita, stavolta a loro favore. Non è strano: sbagliando molti tiri, se hai maggioriin attacco hai maggiori possibilità di vincere. Loro hanno giocato un po’ meglio di noi, soprattutto da fine secondo quarto in poi. Ora siamo 1-1, andiamo ae speriamo di farci“. Queste le parole di Ettoredopo gara-2 della finale Scudetto della Serie A1 di basket, che ha visto laimporsi per 75-68 sull’. Il tecnico dei meneghini ha poi aggiunto, sui singoli: “Bentil ha avuto una iperstensione al ginocchio sinistro nel finale della prima partita, penso che stasera sia stato un po’ condizionato ...

Pubblicità

OlimpiaMI1936 : ?? Road To Game 2...???? ???? Virtus Bologna-Olimpia Milano in diretta alle 21.00 su @eurosport 2, @RaiSport e… - SportRepubblica : La Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano 75-68: finale scudetto in parità [aggiornamento delle 23:32] - sportface2016 : #Basket #SerieA1, le parole di #Messina dopo gara-2 di #VirtusBologna-#OlimpiaMilano: 'Rimbalzi ancora decisivi, or… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 55-54 Finale basket 2022 in DIRETTA: ultimi cinque minuti palpitanti - #Virtus… - corrierebologna : Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano 75-68: Shengelia traina le V nere alla vittoria in gara 2 -