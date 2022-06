Virtus Bologna batte Olimpia Milano 75-68 in gara 2 finale scudetto (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – La Virtus Bologna batte l’Olimpia Milano 75-68 in gara 2 della finale scudetto e pareggia i conti sull’1-1. In un match equilibrato, i campioni d’Italia riescono a piazzare l’allungo decisivo nel quarto periodo, volando a +8 e amministrando il vantaggio nel finale. Bologna sfrutta la serata eccellente di Toko Shengelia (22 punti). A Milano non bastano i 16 punti di Devon Hall e i 15 di Shevon Shields. gara 3 è in programma domenica 12 giugno al Forum di Assago, con inizio alle 20.30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Lal’75-68 in2 dellae pareggia i conti sull’1-1. In un match equilibrato, i campioni d’Italia riescono a piazzare l’allungo decisivo nel quarto periodo, volando a +8 e amministrando il vantaggio nelsfrutta la serata eccellente di Toko Shengelia (22 punti). Anon bastano i 16 punti di Devon Hall e i 15 di Shevon Shields.3 è in programma domenica 12 giugno al Forum di Assago, con inizio alle 20.30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

