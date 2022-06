VIDEO | NUOVA OFFERTA PER DEULOFEU: LE ULTIME! (Di venerdì 10 giugno 2022) Il calciomercato è in continuo movimento, e non si ferma nemmeno per un’istante. Soprattutto in casa Napoli, che ha già messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Mathías Olivera. Ma c’è un nome ben preciso sul taccuino di Giuntoli, che i tifosi apprezzano per le sue qualità dimostrate durante la stagione appena trascorsa: Gerard DEULOFEU. Da tempo oramai si parla del suo possibile trasferimento in maglia azzurra, e la trattativa inizia ad entrare sempre più nel vivo. L’OFFERTA iniziale avanzata da Aurelio De Laurentiis era di 15 milioni di euro contro i 25 richiesti dall’Udinese. Ma adesso le parti sono al lavoro per provare a trovare un accordo, e nel pomeriggio di oggi si sono fatti grandi passi in avanti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli avrebbe deciso di mettere sul piatto 18 milioni, con la richiesta del club friulano che si è ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Il calciomercato è in continuo movimento, e non si ferma nemmeno per un’istante. Soprattutto in casa Napoli, che ha già messo a segno i colpi Kvaratskhelia e Mathías Olivera. Ma c’è un nome ben preciso sul taccuino di Giuntoli, che i tifosi apprezzano per le sue qualità dimostrate durante la stagione appena trascorsa: Gerard. Da tempo oramai si parla del suo possibile trasferimento in maglia azzurra, e la trattativa inizia ad entrare sempre più nel vivo. L’iniziale avanzata da Aurelio De Laurentiis era di 15 milioni di euro contro i 25 richiesti dall’Udinese. Ma adesso le parti sono al lavoro per provare a trovare un accordo, e nel pomeriggio di oggi si sono fatti grandi passi in avanti. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli avrebbe deciso di mettere sul piatto 18 milioni, con la richiesta del club friulano che si è ...

