VIDEO | DAL REAL ALLA ROMA | MOURINHO CI PROVA!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 giugno 2022) Importante mossa di mercato della, i giallorossi puntano a un giocatore delMadrid. Lasi interessa a Gareth Bale, questa volta il giocatore potrebbe davvero approdare in Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, il gallese, ormai al termine della sua avventura alMadrid, starebbe cercando un nuovo club per la prossima stagione. In questi anni Bale ha vinto tanto, ed è fresca anche la vittoria del campionato a cui si unisce la magica Champions League, ma tutti questi trofei sono stati vissuti per lo più dpanchina. Ora, servirebbe un club pronto a schierarlo più spesso in campo, per farlo tornare ai ritmi di un tempo. Lasembra essere la prima tra questi, anche se sull’attaccante ci sono già diversi club spagnoli. A fare la ...