VIDEO Britney Spears si sposa | la folle irruzione dell’ex marito

Pubblicità

infoitcultura : Britney Spears, l'ex marito tenta di rovinarle le nozze con Sam Asghari: il video dell'irruzione - infoitcultura : Il video di Jason Alexander che irrompe alle nozze della ex Britney Spears: “Rovino il matrimonio” - fanpage : Jason Allen Alexander, ex marito di Britney Spears, ha fatto irruzione nella casa di Los Angeles della cantante dov… - ArmandaGelsomin : RT @BritneyPlanet: ??L'ex di #BritneySpears , Jason Alexander, che da giorni viola la proprietà di Britney, ha fatto irruzione all'interno… - sisalvichipuoo : RT @trulybadliar_: quella bambina che imitava britney spears oggi è invitata al suo matrimonio ?? -

A quel punto, per fortuna,Spears è potuta tornare ad occuparsi di tacchi , acconciatura , ospiti e trucco waterproof come tutte le spese di questo mondo. Guarda ilL'irruzione dell'ex marito Il matrimonio diSpears e Sam Asghari è stato minacciato, si fa per dire, dall'irruzione di Jason Allen Alexander, ex marito della popstar. Jason ha filmato in ...Britney Spears ha sposato Sam Asghari. Prima dell’inizio della cerimonia, però, l’ex marito della popstar, Jason Alexander, ha tentato di rovinare le nozze.Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati con una cerimonia riservatissima, interrotta dall’arrivo dell’ex marito: ecco la location e ...