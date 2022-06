Vicenza, secondo il report dei medici Vasiljevic era «recuperato». Il centro riabilitativo: «Con noi un percorso positivo» (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel ripercorrere la vicenda processuale di Zlatan Vasiljevic, la Procura di Vicenza ha ricordato che nei confronti del 42enne era stata emessa «una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri reati». L’uomo lo scorso 8 giugno ha sparato all’ex moglie Lidia Miljkovic e alla nuova compagna Gabriela Serrano. Dopo aver compiuto il doppio femminicidio si è tolto la vita. Il Procuratore Capo di Vicenza Lino Giorgio Bruno ricorda la decisione emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nella sentenza di secondo grado per maltrattamenti e lesioni aggravate: la sospensione della pena era arrivata sulla base della relazione del Servizio dipendenze dell’Ulss 8 di Vicenza fatta al termine di un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo di Vasiljevic presso ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel ripercorrere la vicenda processuale di Zlatan, la Procura diha ricordato che nei confronti del 42enne era stata emessa «una prognosi favorevole circa la futura astensione dalla commissione di altri reati». L’uomo lo scorso 8 giugno ha sparato all’ex moglie Lidia Miljkovic e alla nuova compagna Gabriela Serrano. Dopo aver compiuto il doppio femminicidio si è tolto la vita. Il Procuratore Capo diLino Giorgio Bruno ricorda la decisione emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nella sentenza digrado per maltrattamenti e lesioni aggravate: la sospensione della pena era arrivata sulla base della relazione del Servizio dipendenze dell’Ulss 8 difatta al termine di un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo dipresso ...

