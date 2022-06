Via le mascherine: dal 15 giugno cade l'obbligo per teatri e cinema, caos scuola. Possibile proroga nei trasporti (Di venerdì 10 giugno 2022) Via la mascherina, anche al chiuso. Con due eccezioni: i trasporti, per cui è probabile una proroga, e la scuola, dove è caos totale in vista degli esami di terza media e di maturità. Dal 15 giugno ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Via la mascherina, anche al chiuso. Con due eccezioni: i, per cui è probabile una, e la, dove ètotale in vista degli esami di terza media e di maturità. Dal 15...

