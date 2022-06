Verona | UFFICIALE Marroccu nuovo diesse | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’Hellasattraverso unha ufficializzato l’arrivo come direttore sportivo di FrancescoL’Hellasattraverso unha ufficializzato l’arrivo come direttore sportivo di Francesco. La nota del club:– «HellasFC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Francesco, nato a Cagliari l’8 agosto 1966, inizia la sua carriera da dirigente sportivo in Serie A con la società sarda nel 2005: lavora prima come Segretario e poi come Direttore Generale del Club rossoblù, per poi diventarne il Direttore Sportivo nel 2014. Nelle stagioni successive, è stato Direttore Sportivo di società italiane ed estere: Beira Mar ...