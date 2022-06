(Di venerdì 10 giugno 2022) La protezione Civile e gli esperti meteorologi lo avevano già detto: da ieri sera e per le successive 24 ore sul Lazio ci sarebbero stati venti forti. E così, in effetti, è stato. Lo sanno bene i residenti di, quelli che stamattina si sono ritrovatiun grandecaduto, nel bel mezzo della carreggiata, proprio a causa delche sta imperversandocittà. Allerta meteo pera Roma e nel Lazio venerdì 10 giugno 2022: le previsioni di oggi e domaniinin via Isole del Capoverde Intorno alle 8.30 un grande, a causa del, è caduto in, in carreggiata. Questo è successo a ...

Pubblicità

RaiUno : “Qui dove il mare luccica E tira forte il vento Su una vecchia terrazza Davanti al golfo di Surriento” ?@ilvolo ca… - viabilitasdp : 9:19 #A25 Vento Forte tra Avezzano e Cocullo - viabilitasdp : 9:19 #A24 Vento Forte tra Valle del Salto e Assergi - CorriereCitta : Vento forte a Ostia: ramo cade e finisce sulla strada (FOTO) - houseoftao : @Pat_1068 Sì è di ieri sera, oggi c'è vento forte e ha piovuto un bel po' stamattina. Buongiorno a te ?? -

Al sud: maltempo con acquazzoni eda Nord. Sabato 11. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato. Al sud: ultimi addensamenti sul basso versante adriatico e ionico, poi miglioramento; ...L'ultima segnalazione del velivolo risale a ieri mattina in una zona impervia del Modenese al confine con la Toscana, quando era in corso un violento temporale cone pioggia battente. Si ...Il maltempo si sposta verso Sud, causando danni e disagi in tutto il settore: diramata allerta arancione e gialla in diverse Regioni ...Abbiamo infatti attraversato 24 ore di temporali, nubifragi e vento forte. Il flusso di correnti in discesa dal Nord Europa ha raggiunto il Mediterraneo centrale e ha trasportato un fronte in azione ...