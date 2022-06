Vanessa Incontrada risponde dalla palestra alle foto in bikini e alle ultime critiche (Di venerdì 10 giugno 2022) Come sempre Vanessa Incontrada trova il modo per rispondere quando le chiacchiere diventano eccessive. Tutti parlano delle foto in bikini apparse sulla rivista Nuovo e c’è di tutto in quel gossip. Un servizio per niente delicato, scatti che non possono far piacere ma Vanessa Incontrada in parte ci è abituata o forse non ci si abitua mai. Sono foto del passato di Vanessa Incontrada, dice qualcuno, altri giurano che non è lei ma una famosa attrice americana, c’è chi poi pensa che siano foto ritoccate. In ogni caso pochi avrebbero pubblicato quelle foto ma c’è chi l’ha fatto, poco importa se corrispondano alla realtà o meno. La risposta della Incontrada non è diretta al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 10 giugno 2022) Come sempretrova il modo perre quando le chiacchiere diventano eccessive. Tutti parlano delleinapparse sulla rivista Nuovo e c’è di tutto in quel gossip. Un servizio per niente delicato, scatti che non possono far piacere main parte ci è abituata o forse non ci si abitua mai. Sonodel passato di, dice qualcuno, altri giurano che non è lei ma una famosa attrice americana, c’è chi poi pensa che sianoritoccate. In ogni caso pochi avrebbero pubblicato quellema c’è chi l’ha fatto, poco importa se corrispondano alla realtà o meno. La risposta dellanon è diretta al ...

