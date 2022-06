Vanessa Incontrada e quella foto in bikini che non la rappresenta (Di venerdì 10 giugno 2022) Un noto settimanale ha pubblicato le foto di Vanessa Incontrada in bikini, con il titolo “Primo sole per l’attrice, che ha approfittato di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 per mettersi in costume nella sua Follonica. Col caldo che fa, cerca un filo di brezza sul bagnasciuga, dopo la crisi con il compagno Rossano Laurini” La foto ha suscitato da subito mille polemiche, ritirando in ballo il body shaming contro il quale Vanessa combatte da anni e che in passato l’ha fatta molto soffrire. Il problema non è tanto, o solo, il body shaming: il problema è che in questo momento quelle foto non la rappresentano, non sono lei. quella foto sono brutte e volgari. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 giugno 2022) Un noto settimanale ha pubblicato lediin, con il titolo “Primo sole per l’attrice, che ha approfittato di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 per mettersi in costume nella sua Follonica. Col caldo che fa, cerca un filo di brezza sul bagnasciuga, dopo la crisi con il compagno Rossano Laurini” Laha suscitato da subito mille polemiche, ritirando in ballo il body shaming contro il qualecombatte da anni e che in passato l’ha fatta molto soffrire. Il problema non è tanto, o solo, il body shaming: il problema è che in questo momento quellenon lano, non sono lei.sono brutte e volgari. Visualizza questo post su Instagram ...

Pubblicità

miss_clair_ : RT @Giuli3visan: Rinfreschiamo la memoria a qualche giornaletto: “La perfezione non esiste” by Vanessa Incontrada - angiesebby94 : @PercheCazzo Anche se fosse così in carne sono comunque cavoli di Vanessa Incontrada, sta cosa di dover vendere più… - Claudette__ : Io veramente non capisco questa ossessione nei confronti di Vanessa Incontrada. Proprio non ci arrivo col cervello. Sono schifata. - Ninomauger : RT @Ninomauger: Riccardo signoretti decide di pubblicare questa foto di Vanessa Incontrada ben sapendo le persone ignoranti e senza rispett… - Ninomauger : Riccardo signoretti decide di pubblicare questa foto di Vanessa Incontrada ben sapendo le persone ignoranti e senza… -