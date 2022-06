Vanessa Incontrada e il body shaming, una foto per rispondere (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Una risposta ironica al body shaming e alle critiche. Vanessa Incontrada pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in palestra. “Ma come? L’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”, il messaggio abbinato all’immagine. L’attrice spagnola replica così al caso che, suo malgrado, l’ha coinvolta negli ultimi giorni. Incontrada è stata paparazzata al mare, sulla spiaggia di Follinica, e la foto è stata pubblicata in copertina da un magazine. L’immagine è diventata argomento di discussione sui social e molti utenti l’hanno interpretata ‘al limite del body shaming’, per citare le parole utilizzate in un tweet. L’attrice non ha replicato direttamente, limitandosi oggi a diffondere la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Una risposta ironica ale alle critiche.pubblica sul suo profilo Instagram unache la ritrae in palestra. “Ma come? L’si allena? Ma siamo pazzi?”, il messaggio abbinato all’immagine. L’attrice spagnola replica così al caso che, suo malgrado, l’ha coinvolta negli ultimi giorni.è stata paparazzata al mare, sulla spiaggia di Follinica, e laè stata pubblicata in copertina da un magazine. L’immagine è diventata argomento di discussione sui social e molti utenti l’hanno interpretata ‘al limite del’, per citare le parole utilizzate in un tweet. L’attrice non ha replicato direttamente, limitandosi oggi a diffondere la ...

