Valentino Rossi fa da maestro a Maiki Abe | figlio del suo idolo Norick - News

Corse di Moto

Il VR46 Master Camp è giunto alla sua 11esima edizione e si sta svolgendo, come da tradizione, presso il Ranch di in quel di Tavullia. Esclusiva Vietti: "Voglio diventare come Bagnaia" Ranch, palestra per giovani Un'iniziativa, frutto della sinergia tra e la Yamaha, che fa da palestra ad ...Marco Bezzecchi è uno dei talenti italiani emergenti nella classe MotoGP. Il giovane pilota è da sempre "discepolo" dell'Academy di. In questo articolo analizzeremo la sua storia sportiva e l'evoluzione della sua carriera che gli ha permesso di arrivare a competere con i migliori piloti del mondo in sella alla sua ... Valentino Rossi, il figlio di Norifumi Abe ospite al Ranch di Tavullia Norick Abe partecipò alla classe 500/MotoGP tra il 1994 e il 2004 (prima di passare in Superbike) collezionando 145 gare e 3 vittorie, rimanendo impresso nella memoria collezione per il suo incredibil ...