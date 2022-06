Vaiolo delle scimmie, corsa al vaccino negli Usa (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – corsa al vaccino negli Usa contro il Vaiolo delle scimmie. Bavarian Nordic, l’azienda danese che produce l’unico prodotto-scudo approvato dall’americana Fda contro il Monkeypox virus, annuncia che la Barda, Autorità Usa per la ricerca biomedica avanzata, ha ordinato altre 500mila dosi di vaccino liquido congelato, con consegna nel 2022. Considerando un precedente ordine della Barda per 1,4 milioni di dosi, assegnato nel 2020, gli States si assicurano ‘nel freezer’ un totale di quasi 2 milioni di dosi, riferisce la compagnia scandinava che corregge nuovamente al rialzo le attese per i risultati finanziari 2022. Il vaccino anti-Vaiolo della Bavarian Nordic è approvato negli Usa e in Canada ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –alUsa contro il. Bavarian Nordic, l’azienda danese che produce l’unico prodotto-scudo approvato dall’americana Fda contro il Monkeypox virus, annuncia che la Barda, Autorità Usa per la ricerca biomedica avanzata, ha ordinato altre 500mila dosi diliquido congelato, con consegna nel 2022. Considerando un precedente ordine della Barda per 1,4 milioni di dosi, assegnato nel 2020, gli States si assicurano ‘nel freezer’ un totale di quasi 2 milioni di dosi, riferisce la compagnia scandinava che corregge nuovamente al rialzo le attese per i risultati finanziari 2022. Ilanti-della Bavarian Nordic è approvatoUsa e in Canada ...

